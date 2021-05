കൊവിഡ് തട്ടിപ്പുകള്‍ പലവിധം

കൊവിഡ് വാക്‌സീനേഷന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, ശവസംസ്‌കാരം, കൊവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തട്ടിപ്പും ചൂഷണവും വ്യാപകമാണ്. വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന ഫോണ്‍കോളാണ് ഈ രംഗത്തെ തട്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കം.

