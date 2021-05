പാലക്കാട് കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക്; 31 തദ്ദേശസ്ഥാപന പരിധിയിലെ പ്രദേശങ്ങള്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ പൂര്‍ണമായി അടക്കും

Posted on: May 17, 2021 11:42 pm | Last updated: May 17, 2021 at 11:42 pm