ക്യാമറ എടുക്കാന്‍ പത്ത് മിനുട്ടിനായി കെഞ്ചിയെങ്കിലും ഇസ്‌റാഈല്‍ സൈന്യം അനുവദിച്ചില്ല; ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്ന ക്രൂരത ഓര്‍ത്തെടുത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍

Posted on: May 16, 2021 8:03 pm | Last updated: May 16, 2021 at 8:03 pm