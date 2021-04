നീതിബോധങ്ങള്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ചകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്‌

പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ഭരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അന്തര്‍ധാരയില്‍ ഭരണകൂട താത്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച് അപ്രീതി കരസ്ഥമാക്കാതെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനാ കോടതികളിലെ ന്യായാധിപ പ്രമുഖരില്‍ പലരും. രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള അശുഭ വാര്‍ത്തകള്‍ നിരന്തരം നമ്മെയും കടന്നുപോകുന്ന ദശാസന്ധിയില്‍ അലഹബാദ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് ഗോവിന്ദ് മാത്തൂറിനെ കാണാതിരിക്കാനാകില്ല.

