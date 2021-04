അയോധ്യയിൽ നിന്ന് കാശിയിലേക്ക്

കാവിവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഏജൻസിയാണ് നിലവിൽ കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇത്തരമൊരു ഏജൻസി ജ്ഞാൻവാപി മസ്ജിദ് ഭൂമിയിൽ പര്യവേക്ഷണം നടത്തിയാൽ ലഭ്യമാകാനിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ സ്വഭാവം ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

Posted on: April 11, 2021 5:00 am | Last updated: April 10, 2021 at 11:40 pm