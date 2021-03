തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയോ മന്ത്രിയോ ആക്കാൻ പുറത്താരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഐസക്

Posted on: March 6, 2021 8:02 pm | Last updated: March 6, 2021 at 8:02 pm