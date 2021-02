ഇടവേളക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ കൊവിഡ് ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു; ഇന്ന് 65 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ

Posted on: February 2, 2021 6:10 pm | Last updated: February 2, 2021 at 6:10 pm