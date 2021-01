ലോകത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി പിന്നിട്ടു; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 15,501 മരണം

Posted on: January 28, 2021 6:25 am | Last updated: January 28, 2021 at 6:37 am