‘മ്മളെ ബെശർപ്പ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ബെശർപ്പാണ് നിലനിക്ക്വ’

തളർന്നുപോകുമായിരുന്ന ഒരു ജന്മം നൂറുമേനി കൊയ്തെടുത്ത, ഈ അറുപത്തിയെട്ടാം കാലത്തും വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുംഭമ്മയെന്ന ഒരപൂർവ ജീവിതത്തിന്റെ കനൽവഴികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയാണിത്. അതന്വേഷിച്ചു ചെന്നാലവസാനിക്കുന്നത്, തളരില്ലെന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചാൽ കാലവും വിധിയുമെല്ലാം പിന്നെ വെറും കാഴ്ചക്കാരോ, കോമാളിവേഷക്കാരോ മാത്രമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ വിശാലമായ ഒരു വിളവെടുപ്പിന്റെ ഭൂമികയിലാണ്.

Posted on: January 12, 2021 5:40 pm | Last updated: January 12, 2021 at 5:40 pm