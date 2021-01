പ്രവാസത്തിന്റെ നല്ല കാലം തിരിച്ചെത്തും

ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന മട്ടില്‍, കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറ്റ ആഘാതങ്ങളുടെ ഗണത്തില്‍ ഒന്ന് മാത്രമായി ഗള്‍ഫിലെ പ്രതിസന്ധിയെ ചുരുക്കിക്കെട്ടുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ല. പ്രവാസി മലയാളികളെ മുന്‍നിര്‍ത്തി അതിനെ സവിശേഷമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്.

