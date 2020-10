വന്നു, കാത്തിരുന്ന വസന്തം

കാലം ഒരു പരിഷ്‌കര്‍ത്താവിന് വേണ്ടി, മതദര്‍ശനങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു നവോത്ഥാന നായകന് വേണ്ടി, അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലോകാനുഗ്രഹി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ (സ്വ)യുടെ തിരുജന്മം നടക്കുന്നത്.

Posted on: October 18, 2020 8:02 am | Last updated: October 18, 2020 at 8:09 am