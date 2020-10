കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വനിതാ ജീവനക്കാര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തടഞ്ഞ് ആര്‍ടിഒ 7500 രൂപ പിഴയിട്ടു

Posted on: October 16, 2020 4:46 pm | Last updated: October 16, 2020 at 4:52 pm