കൊവിഡ് ബാധിച്ചാല്‍ മമതയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ബിജെപി നേതാവിന് പോസിറ്റീവ്

Posted on: October 2, 2020 6:00 pm | Last updated: October 2, 2020 at 6:00 pm