കര്‍ഷക ബില്ലില്‍ മോദി സര്‍ക്കാറിന് വന്‍ തിരിച്ചടി; ശിരോമണി അകാലി ദള്‍ എന്‍ ഡി എ വിട്ടു

Posted on: September 26, 2020 11:18 pm | Last updated: September 26, 2020 at 11:21 pm