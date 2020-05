പ്രധാന മന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്ച ബംഗാളിലെത്തും; ഉം പുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശം വിതച്ച മേഖലകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും

Posted on: May 21, 2020 9:20 pm | Last updated: May 21, 2020 at 9:20 pm