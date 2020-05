ജുഡീഷ്യല്‍ നിയമനങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല: മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്

Posted on: May 13, 2020 10:32 pm | Last updated: May 13, 2020 at 10:32 pm