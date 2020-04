മനഃസംഘര്‍ഷമോ! ഖുര്‍ആനോതൂ

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ റമസാന്‍ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ദിനചര്യകളില്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വരുത്തിയാല്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണത്തിന് ഒരുപാട് സമയം നീക്കിവെക്കാന്‍ നമുക്കാകും. ആയതിനാല്‍ ദിനചര്യയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാകട്ടെ ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം.

