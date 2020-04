രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് 47 പേര്‍; കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 26917 ആയി

Posted on: April 26, 2020 7:07 pm | Last updated: April 26, 2020 at 7:07 pm