ശ്രീറാമിനെ തിരിച്ചെടുത്ത നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണം

ഒരും കൊടും കുറ്റവാളിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബിയുടെ സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ക്കു വഴങ്ങി വെള്ളപൂശുകയും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ തസ്തികയില്‍ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തത് സര്‍ക്കാറിന്റെ പ്രതിഛായയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന നടപടിയായിപ്പോയി. നീതിബോധമുള്ള കേരളീയ സമൂഹത്തെ പരിഹസിക്കല്‍ കൂടിയാണിത്.

Posted on: March 24, 2020 11:15 am | Last updated: March 24, 2020 at 11:17 am