വടകര മലയില്‍ മഖാം മിഅറാജ് നേര്‍ച്ച നിയന്ത്രിത ചടങ്ങുകളോടെ നടക്കും

Posted on: March 18, 2020 12:46 pm | Last updated: March 18, 2020 at 12:46 pm