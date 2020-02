കൊല്ലത്ത് പിതാവും രണ്ട് മക്കളും ക്ഷേത്രച്ചിറയില്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു

Posted on: February 9, 2020 8:17 pm | Last updated: February 9, 2020 at 8:48 pm