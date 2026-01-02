Connect with us

Kerala

വടക്കന്‍ പറവൂരില്‍ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി മരിച്ച സംഭവം; ചികിത്സാപിഴവെന്ന് കുടുംബം; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

പോലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.

Published

Jan 02, 2026 8:11 am |

Last Updated

Jan 02, 2026 8:11 am

എറണാകുളം| വടക്കന്‍ പറവൂരില്‍ പ്രസവത്തെ തുടര്‍ന്ന് യുവതി മരിച്ചത് സംഭവത്തില്‍ ചികിത്സാ പിഴവെന്ന ആരോപണവുമായി കുടുംബം. ചേരാനല്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് കാവ്യമോള്‍ (30) മരിച്ചത്. ഡോണ്‍ബോസ്‌കോ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ പിഴവാണ് മരണകാരണമെന്ന് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. സംഭവത്തില്‍ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. പോലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 24നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിനായി കാവ്യമോളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പകല്‍ 12.50നാണ് കുഞ്ഞുപിറന്നത്. പിന്നാലെ കാവ്യക്ക് അമിത രക്തസ്രാവമുണ്ടെന്നും രക്തസ്രാവം നില്‍ക്കാത്തതിനാല്‍ ഗര്‍ഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. ഇത് അനുസരിച്ച് കുടുംബം സമ്മതം നല്‍കി. വൈകിട്ട് നാലോടെ കാവ്യക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതല്‍ വഷളായി. പിന്നാലെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തകരാറിലായതോടെ നില ഗുരുതരമായി. പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് യുവതിക്ക് മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കാവ്യമോള്‍ക്ക് എല്ലാവിധ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നുമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഭരണം പിടിക്കാന്‍ സിപിഐഎം 50ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തെന്ന് ലീഗ് സ്വതന്ത്രന്റെ ശബ്ദരേഖ; വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

National

ബെല്ലാരിയില്‍ ബാനര്‍ കെട്ടുന്നതിനെച്ചൊല്ലി തര്‍ക്കം, സംഘര്‍ഷം; കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

സംസ്ഥാനത്തെ എല്‍എസ്എസ്‌-യുഎസ്എസ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷകളുടെ പേര് മാറ്റി; മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പഠിക്കുന്നുവെന്ന് വിമര്‍ശനം

Kerala

വടക്കന്‍ പറവൂരില്‍ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി മരിച്ച സംഭവം; ചികിത്സാപിഴവെന്ന് കുടുംബം; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

From the print

താജുല്‍ ഉലമയുടെ ഓര്‍മയില്‍ പ്രസ്ഥാന നായകര്‍

From the print

ജനപ്രതിനിധികള്‍ വിവേചനം കാണിക്കരുത്: ഖലീല്‍ തങ്ങള്‍

From the print

ആശിര്‍വാദം തേടി ഉള്ളാള്‍ മഖ്ബറയില്‍