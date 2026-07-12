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Kerala

സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കിണറില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കിയ നിലയില്‍; കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന വയോധികന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

സന്താനവല്ലി എന്ന് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കിണറില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം.

Published

Jul 12, 2026 12:15 pm |

Last Updated

Jul 12, 2026 12:15 pm

ഗുരുവായൂര്‍ | തൃശൂര്‍ ഗുരുവായൂര്‍ നെന്മിനിയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. സന്താനവല്ലി എന്ന് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

കിണറില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന വയോധികനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Content Highlights:
The body of a woman was discovered tied and suspended inside a well under suspicious circumstances. Police officials quickly intervened and initiated a thorough investigation into the incident. An elderly man who was living with her has been taken into police custody for detailed questioning.

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