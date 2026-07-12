Connect with us

UAE

മികച്ച വിജയം; മിടുക്കരെ അഭിനന്ദിച്ച് ശൈഖ് മുഹമ്മദ്

വ്യക്തികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അന്തരീക്ഷം രാജ്യം തുടര്‍ന്നും ഒരുക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ പദ്ധതിയായി തുടരും.

Published

Jul 12, 2026 12:52 pm |

Last Updated

Jul 12, 2026 12:56 pm

ദുബൈ | ജനറല്‍ സെക്കന്‍ഡറി എജ്യുക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷയില്‍ ദേശീയ തലത്തില്‍ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച യു എ ഇയിലെ മികച്ച എട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളെ അഭിനന്ദിച്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ റാശിദ് അല്‍ മക്തൂം. മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ അബീര്‍, ആദം, ഹിസ്സ, അലി, അബ്ദുല്ല, റാശിദ്, ശൈഖ, മറിയം എന്നിവരെ പേരെടുത്ത് പരാമര്‍ശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനമറിയിച്ചത്.

നിങ്ങളെയോര്‍ത്ത് രാജ്യം അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും ഇമാറാത്തിന്റെ ഭാവി നിര്‍മാണത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ പങ്കാളികളാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ശൈഖ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. വ്യക്തികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അന്തരീക്ഷം രാജ്യം തുടര്‍ന്നും ഒരുക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ പദ്ധതിയായി തുടരുമെന്നും വര്‍ത്തമാനകാലത്തിലും ഭാവിയിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിജയമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിജയത്തിനായി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് പ്രയത്നിക്കുകയും പിന്തുണ നല്‍കുകയും ചെയ്ത മാതാപിതാക്കളെയും അവരില്‍ അറിവിനോടും കഠിനാധ്വാനത്തോടുമുള്ള താത്പര്യം വളര്‍ത്തിയ അധ്യാപകരെയും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.

Content Highlights:
UAE Vice President and Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum congratulated eight outstanding students for their brilliant academic performance. The leader praised their dedication and hard work in achieving top positions. He wished the talented students continued success in their future educational and professional journeys.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ആറുമാസം പ്രായമുളള കുട്ടിക്ക് മരുന്ന് ഓവര്‍ഡോസ് നല്‍കി; ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

കല്‍പ്പകഞ്ചേരിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ മര്‍ദിച്ച് സംഭവം; അധ്യാപകന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

UAE

മികച്ച വിജയം; മിടുക്കരെ അഭിനന്ദിച്ച് ശൈഖ് മുഹമ്മദ്

National

മരുമകളെ നിർബന്ധിച്ച് ഗോമൂത്രം കുടിപ്പിച്ചു; തലമുടി അറുത്ത് ആഭിചാരക്രിയകൾക്ക് നിർബന്ധിച്ചു; മുൻ എംപിക്കും കുടുംബത്തിനും എതിരെ കേസ്

UAE

യാത്രക്കാര്‍ വര്‍ധിച്ചു; യു എ ഇ വ്യോമയാന മേഖല കുതിപ്പില്‍

UAE

ദുബൈ മെട്രോ ബ്ലൂ ലൈന്‍: നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വന്‍ പുരോഗതി

Kerala

സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കിണറില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കിയ നിലയില്‍; കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന വയോധികന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍