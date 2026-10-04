Connect with us

Kerala

തൃശൂര്‍ പാലപ്പിള്ളിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

നായാട്ടുകുണ്ട് സ്വദേശി ചള്ളിയില്‍ ശശിക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. 

Published

Oct 04, 2026 12:19 pm |

Last Updated

Oct 04, 2026 12:19 pm

തൃശൂര്‍ | പാലപ്പിള്ളി ചൊക്കനയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ റബര്‍ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. നായാട്ടുകുണ്ട് സ്വദേശി ചള്ളിയില്‍ ശശിക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.

വാരിയെല്ലിനും തോളെല്ലിനും പരുക്കേറ്റ ശശിയെ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

രാവിലെ ജോലിക്കായി ഇറങ്ങിയ ശശിയെയും ഭാര്യ കനകയെയും കാട്ടാന ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കനക ഓടിമാറിയതിനാല്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിറകിലൂടെ എത്തിയ ആന ശശിയെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.

Content Highlights:
A rubber tapping worker sustained severe injuries following a wild elephant attack in Palappilly, Thrissur. The incident occurred during early morning work hours in the plantation area. Local authorities and forest officials rushed the injured worker to the hospital for immediate treatment.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

'ആദരിക്കുന്നു ആ ധീരതയെ'; സ്മിത്ത് മച്ചാറിന് സ്നേഹ മുത്തം നല്‍കി ശൈഖ് ഹംദാന്‍

Kerala

തൃശൂര്‍ പാലപ്പിള്ളിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

National

പാക് ഏജന്റിന്റെ ഹണിട്രാപ്പില്‍ കുടുങ്ങി; രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തി നല്‍കിയ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കൊല്ലം ചവറയില്‍ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഹോസ്റ്റല്‍ സംഘര്‍ഷം: മൂന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍

UAE

ദുബൈയിലെ ജീവിതത്തിന് ഏഴ് സുവര്‍ണ തത്വങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ശൈഖ് മുഹമ്മദ്

Ongoing News

യു എ ഇയില്‍ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു; പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഇരുട്ടടി