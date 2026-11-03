Kerala
വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടമ്മയുടെ മരണം കൊലപാതകം; അയല്വാസിയായ വയോധിക അറസ്റ്റില്
പ്രതിയായ അമ്മിണി കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്നുവെന്നാണ് പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട്
വയനാട്| വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടമ്മ അമ്മിണിയുടെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ്. സംഭവത്തില് അയല്വാസിയായ വയോധിക, വാഴവറ്റ എടത്തില് ഉന്നതിയിലെ അമ്മിണിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒക്ടോബര് 28ന് രാത്രി ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതര്ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
അമ്മിണിയെ കഴുത്തുഞെരിച്ചാണ് പ്രതിയായ അമ്മിണി കൊന്നതെന്നാണ് പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട്. പ്രതി അമ്മിണിയും ഭര്ത്താവും മദ്യപാനികളാണ്. സംഭവ ദിവസം ഇരുവരും മദ്യപിച്ചെത്തി കൊല്ലപ്പെട്ട അമ്മിണിയുടെ കുടുംബവുമായി വാക്കുതര്ക്കമുണ്ടായി. വാക്കേറ്റത്തിനിടെ പ്രതി അമ്മിണിയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ ബത്തേരി ചീഫ് ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയില് ഹാജിരാക്കി റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.
Content Highlights: Police confirmed the death of housewife Ammini in Vazhavatta, Wayanad as murder and arrested her elderly neighbor, also named Ammini. The incident followed an argument between both parties under the influence of alcohol. The post-mortem report revealed that the victim was strangled to death.