Kerala
അഭിറാമിന്റെ മരണം: മൂന്ന് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി
അഭിറാമിന്റെ സുഹൃത്തായ പതിനേഴുകാരന്, പതിനേഴുകാരന്റെ പെണ്സുഹൃത്തും ശ്രീവരാഹം സ്വദേശിനിയുമായ അനന്ത, ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി ഉമര് എന്നിവരെയാണ് പ്രതി ചേര്ത്തത്.
തിരുവനന്തപുരം| കാര്യവട്ടം പാങ്ങപ്പാറ സംഗീത നഗര് സ്വദേശിയായ അഭിറാമിന്റെ കൊലപാതകത്തില് മൂന്ന് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. അഭിറാമിന്റെ സുഹൃത്തായ പതിനേഴുകാരന്, പതിനേഴുകാരന്റെ പെണ്സുഹൃത്തും ശ്രീവരാഹം സ്വദേശിനിയുമായ അനന്ത, ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി ഉമര് എന്നിവരെയാണ് പ്രതി ചേര്ത്തത്. പതിനെട്ടുകാരി പഠിക്കുകയാണ്. ഉമര് കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയാണെന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
പെണ്കുട്ടിക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും കൊലപാതകം നടത്തിയ കാര്യം പ്രതി പെണ്കുട്ടിയെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തലുണ്ട്. തുടര്ന്നാണ് പെണ്കുട്ടിയെ പ്രതി ചേര്ത്തിരിക്കുന്നത്.
അഭിറാമിന്റെ കൊലപാതകത്തില് പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ആദ്യം കസ്റ്റഡിയില് എടുത്ത് വിട്ടയച്ചു. തലേദിവസം തന്നെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യല് നടന്നില്ല. അത് പൊലീസിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്ന് അഭിരാമിന്റെ പിതാവ് മധുകുമാര് പറഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതെന്നും മധുകുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പതിനേഴുകാരന് കുറ്റം ഏറ്റെടുത്തത് ശിക്ഷയില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിരിക്കാമെന്നും അഭിരാമിന്റെ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു അരുംകൊല പുറംലോകമറിയുന്നത്. ചാക്കില് കെട്ടി വഴിയോരത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില് അഭിറാമിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതല് അഭിറാമിനെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് കുടുംബം ശ്രീകാര്യം പോലീസില് പരാതി നല്കി. പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ചാക്കില് കെട്ടിയ നിലയില് അഭിറാമിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പ്രണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹൃത്തുക്കള് തമ്മില് ഉണ്ടായ തര്ക്കമാണ് അരുംകൊലയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരണമുണ്ട്.
അഭിറാമിനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് മൊഴി. താന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് എല്ലാം ചെയ്തതെന്നും പ്രതിയായ 17 കാരന് മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് അഭിറാം ശ്രമിച്ചപ്പോള് കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കിടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അഭിറാമിനെ പ്രതി കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം കാപ്പാ കേസ് പ്രതി കൂടിയായ ഉമറിനെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും 17കാരന് പറയുന്നു. എന്നാല് പ്രതികള് ലക്ഷ്യമിട്ടത് അഭിരാമിന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെ ആയിരുന്നുവെന്നും സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചുവരുത്താന് വേണ്ടി അഭിറാമിനെ ഉപയോഗിക്കാന് തീരുമാനിച്ചെന്നുമാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. തര്ക്കത്തിനിടെയാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്നും പ്രതി പറയുന്നുണ്ട്.
അഭിറാം ഇന്സ്റ്റഗ്രാം വഴി നിരന്തരം മെസേജ് അയച്ച് പെണ്കുട്ടിയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യം ആണ്സുഹൃത്തിനോട് പെണ്കുട്ടി പരാതി പറഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്നാണ് വിളിച്ചുവരുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നായിരുന്നു പ്രതി ആദ്യം നല്കിയ മൊഴി. പ്രതിയുടെ മൊഴികള് വിശദമായി പരിശോധിക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം.
അതേസമയം, അഭിറാമിന്റെ സംസ്കാരചടങ്ങുകള് നാളെയാണ് നടക്കുക. വിദേശത്തുള്ള സഹോദരി നാളെ നാട്ടിലെത്തും. വിദേശത്തായിരുന്ന മാതാവ് ഇന്ന് പുലര്ച്ചയെത്തിയിരുന്നു.
Content Highlights: Police registered the arrest of three people including a minor, his female friend Anantha, and KAPPA accused Umar in connection with the murder of 17-year-old Abhiram in Pangappara. The family alleged police delay in handling the missing complaint, while further investigation remains ongoing.