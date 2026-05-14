പറവൂരിൽ നിന്ന് പടയൊരുക്കി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ; ഇനി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി
ഇത്തവണ 102 സീറ്റ് എന്ന ചരിത്ര വിജയം യു ഡി എഫിന് സമ്മാനിച്ചാണ് വി ഡി മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ എത്തുന്നത്.
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചരിത്രവഴികളിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്വ. വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്. തർക്കങ്ങളില്ലാത്ത പാര്ലമെന്ററി മികവ്, മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ, ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് എന്നിവ സതീശനെ കേരളത്തിന്റെ അമരക്കാരനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ 102 സീറ്റ് എന്ന ചരിത്ര വിജയം യു ഡി എഫിന് സമ്മാനിച്ചാണ് വി ഡി മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ എത്തുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് അവകാശമുന്നയിച്ച് കെ സി വേണുഗോപാലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എത്തിയെങ്കിലും ജനകീയ പിന്തുണ മുഴുവൻ വി ഡിക്കായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും തെരുവുകളിലും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മുറവിളി ഉയരുന്നതായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം കണ്ടത്.
ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ തുടക്കം
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നെട്ടൂരിൽ കെ ദാമോദര മേനോന്റെയും വി വിലാസിനി അമ്മയുടെയും മകനായി 1964 മെയ് 31-നാണ് വി ഡി സതീശന്റെ ജനനം. പനങ്ങാട് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തേവര എസ് എച്ച് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും രാജഗിരി കോളേജിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും (MSW) നേടി. തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് എൽ എൽ ബിയും ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് എൽ എൽ എം ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി.
കെ എസ് യുവിലൂടെയായിരുന്നു സതീശന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം. 1986-87 കാലഘട്ടത്തിൽ എം ജി സർവകലാശാല യൂണിയൻ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പിന്നീട് എൻ എസ് യു ഐ (NSUI) ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ മികച്ച പ്രസംഗകനെന്ന നിലയിലും മികച്ച സംഘാടകനെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം പേരെടുത്തു.
പറവൂരിന്റെ പ്രിയപുത്രനായി പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്
പത്ത് വർഷത്തോളം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത സതീശൻ, 1996-ലാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് ആദ്യമായി മത്സരിക്കുന്നത്. പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കന്നി പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും സിപിഐയിലെ പി രാജുവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തോൽവിയിൽ തളരാതെ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായ അദ്ദേഹം 2001-ൽ ഇതേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തി. പിന്നീട് 2006, 2011, 2016, 2021 വർഷങ്ങളിലും പറവൂരിലെ വോട്ടർമാർ സതീശനെ കൈവിട്ടില്ല.
പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വവും ചടുലമായ നീക്കങ്ങളും
2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് നേരിട്ട കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു തലമുറ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വി ഡി സതീശൻ എത്തുമ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് പുതിയൊരു ഊർജ്ജമായിരുന്നു. സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സർക്കാരിനെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നിരത്തി പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. നിയമപരമായ അറിവും ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും സതീശനെ മികച്ചൊരു പാർലമെന്റേറിയനാക്കി മാറ്റി.
ഉറച്ച നിലപാടുകൾ
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തവും ശാസ്ത്രീയവുമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നേതാവാണ് വി ഡി സതീശൻ. പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ച ‘റീബിൽഡ് പറവൂർ’ എന്ന പദ്ധതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ വികസന നയത്തിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന സതീശൻ, ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ജനകീയ താല്പര്യവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വികസനവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കായി വാദിച്ചു. കെ-റെയിൽ (സിൽവർ ലൈൻ) പദ്ധതിക്കെതിരെ സാമ്പത്തികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ വസ്തുതകൾ നിരത്തി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടം പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു.
സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ പുരോഗമനപരമായ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലിംഗസമത്വം, മതേതരത്വം എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും അദ്ദേഹം നിരന്തരം ശബ്ദമുയർത്തി. വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾ കേന്ദ്രം കവരരുതെന്നും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലും നിയമപരമായ വ്യക്തതയോടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക്
2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന്റെ വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയാണ് സതീശൻ. വിഘടിച്ചുനിന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും ‘ടീം യുഡിഎഫ്’ എന്ന വികാരം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം പത്തുദിവസത്തോളം നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്വാനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായിരുന്നു.
ഒരു മികച്ച നിയമസഭാ സാമാജികൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി എന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വി ഡി സതീശനിൽ കേരളം വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്. പ്രായോഗികമായ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജനപക്ഷ നിലപാടുകളും മുൻനിർത്തി നവകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സതീശന് സാധിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും വായനയ്ക്കും യാത്രകൾക്കും സമയം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ലക്ഷ്മി പ്രിയയാണ് ഭാര്യ. ഏക മകൾ ഉണ്ണിമായ.
Advocate VD Satheesan has been appointed as the Chief Minister of Kerala following the UDF’s historic win of 102 seats in the 2026 Assembly elections. His political journey began with KSU and evolved through his roles as a five-time MLA from Paravur and a dynamic Leader of the Opposition. Known for his parliamentary excellence and environmental advocacy, his leadership is expected to bring a fresh perspective to the state’s governance and developmental policies.