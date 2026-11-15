Connect with us

National

ജൗല്‍ജിബി മേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പ്രസംഗിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല; ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ അക്രമാസക്തനായി എം എല്‍ എ

ധാര്‍ചുല മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രതിനിധിയായ ധാമി ക്ഷുഭിതനാവുകയും മൈക്രോഫോണ്‍ സൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നേരെ എറിയുകയും ചെയ്തു.

Published

Nov 15, 2026 8:59 am |

Last Updated

Nov 15, 2026 8:59 am

ഡെറാഡൂണ്‍ | ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ജൗല്‍ജിബി മേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പ്രസംഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്തതില്‍ പ്രകോപിതനായി എം എല്‍ എ. ഹരീഷ് സിംഗ് ധാമി. ധാര്‍ചുല മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രതിനിധിയായ ധാമി ക്ഷുഭിതനാവുകയും മൈക്രോഫോണ്‍ സൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നേരെ എറിയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമെ, ധാമി കസേരകള്‍ വലിച്ചെറിയുന്നതും വേദിയിലെ പോഡിയം തകര്‍ക്കുന്നതും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. സൗണ്ട് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് സമീപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും ജീവനക്കാരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയതായും റിപോര്‍ട്ടുണ്ട്.

സംഘാടകര്‍ തന്റെ മൈക്രോഫോണ്‍ ഓഫ് ചെയ്യുകയും, സംസാരിക്കാന്‍ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ധാമി പ്രകോപിതനായത്. മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കര്‍ സിംഗ് ധാമി വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് മേള കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ കൂടിയായ ഹരീഷ് സിംഗ് ധാമിക്ക് പ്രസംഗിക്കാന്‍ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി വേദി വിട്ടുപോയതിന് പിന്നാലെ എം എല്‍ എ അക്രമസക്തനാവുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഹരീഷ് ധാമി അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും, തനിക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. എം എല്‍ എയുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷാപ്രയോഗത്തെയും ബി ജെ പി അപലപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: An MLA in Uttarakhand created a major ruckus during the inauguration of the traditional Jauljibi fair. The legislator turned violent after organizers denied him permission to deliver a speech at the event. The incident has sparked political controversy across the state.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

പിന്നില്‍ നിന്ന് കുതിച്ചു; ജപ്പാന്‍ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് കിരീടം ലക്ഷ്യ സെന്നിന്

Kerala

യു ഡി എഫിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കം; പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

National

ഡിജെ ശബ്ദം താങ്ങാനാകാതെ നവജാതശിശു ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചു

National

കമാന്‍ഡറെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി; സി ആര്‍ പി എഫ് പ്രൊബേഷണറി കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു

Uae

അമുസ്‌ലിം ആരാധനാലയങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങള്‍; നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്കും പിഴകള്‍ക്കും വ്യവസ്ഥ

Kerala

ചാല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച: വയനാട്ടില്‍ പിടിയിലായ പ്രതികളെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

Kerala

കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ ഭിക്ഷാടകനെ കാറിടിച്ച് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിലധികം വലിച്ചിഴ സംഭവം; പ്രതിക്കെതിരെ നരഹത്യയ്ക്ക് കേസ്