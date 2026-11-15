Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്ദ്ദം ശക്തിപ്രാപിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാന് സാധ്യത.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് മിതമായതോ ലഘുവായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. മധ്യ കിഴക്കന് അറബിക്കടലിലും സമീപ വടക്കന് ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളില് ചക്രവാതചുഴി തുടരുന്നു.
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്ദ്ദം ശക്തിപ്രാപിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാന് സാധ്യത. ഇന്ന് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദമായും അതിനുശേഷം വടക്ക് – വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയില് നീങ്ങി, നവംബര് 16ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ചുഴലിക്കാറ്റായി കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിക്കാന് സാധ്യതയെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
Content Highlights: Isolated light to moderate rain is likely in Kerala until Tuesday due to a cyclonic circulation over the Arabian Sea. Meanwhile, a low-pressure area in the Bay of Bengal is expected to intensify into a depression today. The IMD warns it will likely strengthen into a cyclone by Monday evening.