Kerala
തൃശൂര് പീച്ചിയില് ഭൂമിക്കടിയില് നിന്നും ശക്തമായ മുഴക്കം; പ്രകമ്പനത്തില് ഒരു വീടിന് കേടുപാട്
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഇതേ പ്രദേശത്ത് സമാന രീതിയില് പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.
തൃശ്ശൂര് | പീച്ചി അണക്കെട്ട് പ്രദേശത്ത് ഭൂമിക്കടിയില് നിന്നും ശക്തമായ മുഴക്കം കേട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള്. പീച്ചി തെക്കേക്കുളം, പള്ളിക്കുന്ന്, ജണ്ടമുക്ക് മേഖലകളില് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറോടെ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി പ്രദേശവാസികള് അറിയിച്ചു.
പ്രകമ്പനത്തില് പള്ളിക്കുന്ന് മംഗമത്ത് ശശിയുടെ വീടിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു. ചുവരില് വിള്ളലുകള് രൂപപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ആളപായമോ മറ്റ് ഗുരുതര നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഇതേ പ്രദേശത്ത് സമാന രീതിയില് പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ യഥാര്ഥ കാരണം സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
Content Highlights: Strong underground rumblings and tremors triggered panic near the Peechi Dam area in Thrissur on Monday evening. The vibration caused wall cracks in a house located in Pallikkunnu, though no injuries were reported. Similar tremors were also experienced in the same region last week.