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യു എ ഇ യിൽ ജൂലൈ മാസം മുതൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
യു എ ഇ യിലുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് ജൂലൈ മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ വേനൽക്കാല അവധി ആരംഭിക്കും.
ദുബൈ | യു എ ഇ യിൽ ഈ ജൂലൈ മാസം മുതൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നിലവിൽ വരുന്നത്. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, ബിസിനസ് നിയമങ്ങൾ, സ്കൂൾ അവധികൾ, പ്രവാസികളെ ബാധിക്കുന്ന കൺസുലർ ഫീസ് വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. ബിസിനസ്, യാത്ര തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ കൃത്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് (UAE July Changes) ഓരോ താമസക്കാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ യാത്രാ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നു
ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ശൃംഖലയുടെ ആദ്യ യാത്രാ സർവീസ് ജൂലൈ മാസം മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അബുദാബി മുതൽ ഫുജൈറ വരെയുള്ള ആദ്യ റൂട്ടിലെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്കാണ് തുടക്കമാകുന്നത്. ജൂൺ മുപ്പതിന് ആദ്യ ഔദ്യോഗിക യാത്ര വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
ഇതിനകം പതിനായിരത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയെങ്കിലും ഭാവി യാത്രകൾക്കായുള്ള ബുക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലേക്കും സർവീസ് വ്യാപിപ്പിക്കും. സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതോടെ ദുബൈ, അൽ ദൈദ് സ്റ്റേഷനുകളും ഡിസംബർ മുപ്പതോടെ അൽ ദഫ്ര സ്റ്റേഷനുകളും തുറക്കും. അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മുപ്പതോടെ ഷാർജ സ്റ്റേഷൻ കൂടി തുറക്കുന്നതോടെ റെയിൽ ശൃംഖല പൂർണ്ണമാകും.
ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഫീസിൽ വർദ്ധനവ്
യു എ ഇ യിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് കൺസുലർ സേവനങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പുതിയ പാസ്പോർട്ട് ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരം ആഗോളതലത്തിൽ പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷാ ഫീസ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മുതിർന്നവർക്കുള്ള സാധാരണ മുപ്പത്തിയാറ് പേജ് പാസ്പോർട്ടിന് നിലവിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് ദിർഹത്തിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി അൻപത് ദിർഹമായി ഫീസ് ഉയരും. അറുപത് പേജ് പാസ്പോർട്ടിന് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിർഹമായിരിക്കും പുതിയ നിരക്ക്.
തത്കാൽ സേവനങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിയാറ് പേജിന് തൊണ്ണൂറ് ദിർഹവും അറുപത് പേജിന് ആയിരത്തി എൺപത് ദിർഹവുമായി ഫീസ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ പാസ്പോർട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പാസ്പോർട്ട്, വിസ, അറ്റസ്റ്റേഷൻ സേവനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ കൺസുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെന്ററുകൾ (ICAC) എന്ന പേരിൽ അൽഹിന്ദ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് എൽ എൽ സി പുതിയ ഏകീകൃത സംവിധാനമായി ചുമതലയേൽക്കും.
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യു എ ഇ യിലുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് ജൂലൈ മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ വേനൽക്കാല അവധി ആരംഭിക്കും. എട്ട് ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വലിയ അവധിക്കാലമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അവധിക്ക് ശേഷം പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും.
ഷാർജയിൽ പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് സമയം നീട്ടി
ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൊതു പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് സമയം അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നീട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞ ബോർഡുകളുള്ള പാർക്കിംഗ് മേഖലകളെ നിലവിൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ സർവീസ് ഉള്ള നീല ബോർഡ് മേഖലകൾക്ക് സമാനമായി ഏകീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ തീരുമാനം.
ഷാർജ സിറ്റി, കൽബ, ഖോർഫക്കാൻ, അൽ ദൈദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക അവധി ദിനങ്ങളിലും പാർക്കിംഗ് സൗജന്യമായിരിക്കും. എന്നാൽ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും ഫീസ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സോണുകളിൽ ഈ അവധി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല.
ദുബൈ സമ്മർ സർപ്രൈസസ് ആരംഭിക്കുന്നു
ദുബൈയുടെ പ്രശസ്തമായ ഷോപ്പിംഗ് വിനോദ മേളയായ ദുബൈ സമ്മർ സർപ്രൈസസിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത് പതിപ്പ് ജൂലൈ രണ്ട് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത് വരെ നടക്കും. അറുപത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ മേളയിൽ വലിയ വിലക്കിഴിവുകളും കൺസർട്ടുകളും കുടുംബങ്ങൾക്കായുള്ള വിവിധ വിനോദ പരിപാടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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യു എ ഇ യിലെ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് ജൂലൈ ഒന്ന് നിർണായക തീയതിയാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഇൻവോയ്സിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകൃത സർവീസ് പ്രൊവൈഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാണിജ്യ ഇടപാടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലും നികുതി റിപ്പോർട്ടിംഗിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ് ഈ പുതിയ നിർദ്ദേശം.
Content highlights
The UAE is implementing six major changes starting this July, impacting transportation, consular services, and businesses. Residents can now book Etihad Rail tickets for the Abu Dhabi-Fujairah route, while Indian expats face up to a 75% hike in passport application fees under a new service provider. Additionally, school summer breaks begin, Sharjah is extending paid parking hours until midnight, Dubai Summer Surprises kicks off, and businesses must choose an accredited e-invoicing service provider.