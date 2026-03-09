Connect with us

Kerala

നീലഗിരിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

അയ്യപ്പന്‍ ലിംഗരാജ്, രവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്

Mar 09, 2026 10:39 am

Mar 09, 2026 10:39 am

നിലമ്പൂര്‍ | നീലഗിരി ഗൂഡല്ലൂര്‍ ദേവര്‍ഷോലയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. അയ്യപ്പന്‍ ലിംഗരാജ്, രവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഇരുവരും വീട്ടില്‍ എത്തിയിരുന്നില്ല.

തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ആക്രമണത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പതിവായി കാട്ടനാ ശല്യം ഉള്ള നാടാണ് ദേവര്‍ഷോല.

 

