Kerala
നീലഗിരിയില് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് രണ്ടുപേര് മരിച്ചു
അയ്യപ്പന് ലിംഗരാജ്, രവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്
നിലമ്പൂര് | നീലഗിരി ഗൂഡല്ലൂര് ദേവര്ഷോലയില് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് രണ്ടുപേര് മരിച്ചു. അയ്യപ്പന് ലിംഗരാജ്, രവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഇരുവരും വീട്ടില് എത്തിയിരുന്നില്ല.
തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ആക്രമണത്തില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. പതിവായി കാട്ടനാ ശല്യം ഉള്ള നാടാണ് ദേവര്ഷോല.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
നിലമ്പൂരില് അങ്കണവാടിയില് നിന്ന് മൂര്ഖന് പാമ്പിനെ പിടികൂടി
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്: ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് അംഗം എന് വിജയകുമാറിന് ജാമ്യമില്ല
Kerala
കോട്ടയത്ത് ദമ്പതികളെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
National
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം: രാജ്യസഭയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന; ഇരുസഭകളിലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം
Kerala
അങ്കമാലിയിലെ ജാസ്ലിയയുടെ മരണം: പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതില് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല; പോലീസിന് ക്ലീന് ചീറ്റ്
Kerala
പണിമുടക്കിയ നഴ്സുമാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു; പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിയും
Uae