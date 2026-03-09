Connect with us

Kerala

ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാലക്കിടെ സാരിയില്‍ തീ പടര്‍ന്നു പൊള്ളലേറ്റ യുവതി മരിച്ചു

കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്‍ സ്വദേശി വിജിഷയാണ് മരിച്ചത്

Published

Mar 09, 2026 10:18 am |

Last Updated

Mar 09, 2026 11:33 am

തിരുവനന്തപുരം | ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാലയ്ക്കിടെ പിന്നിലെ അടുപ്പില്‍ നിന്നു പൊള്ളലേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്‍ സ്വദേശി വിജിഷയാണ് മരിച്ചത്.

പൊള്ളലേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി ഐ സി യുവില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിജിഷയെ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് സ്റ്റാര്‍ കെയര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മരണം. തമ്പാനൂര്‍ ഭാഗത്ത് അടുത്തടുത്ത് അടുപ്പൂകൂട്ടിയിരുന്നു. പൊങ്കാലയ്ക്കിടെ പുറകിലെ അടുപ്പില്‍ നിന്ന് സാരിയിലേക്ക് തീപടരുകയായിരുന്നു.

പൊങ്കാലയ്ക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി വിജിഷയുടെ ഭര്‍ത്താവ് രംഗത്തുവന്നു. പൊങ്കാലസ്ഥലത്ത് ഗുരുതരമായ ആസൂത്രണ പിഴവ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങള്‍.

തമ്പാനൂരില്‍ ജനങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാവാത്തതാണ് അപകടത്തിനു കാരണമെന്ന് മേയര്‍ വി വി രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചു. ആദ്യമായാണ് പൊങ്കാലക്കിടെ അപകട മരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്രയും ദാരുണമായ സംഭവമുണ്ടായിട്ടും അധികൃതര്‍ അതു മൂടിവയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. തീ പടര്‍ന്നപ്പോള്‍ മറ്റു സ്ത്രീകള്‍ കൈവശമുള്ളവെള്ളം ഒഴിച്ചാണു തീ കെടുത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.

സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ തന്നെ അറിഞ്ഞു എന്നാണ് മേയര്‍ വി വിരാജേഷ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ അറിഞ്ഞ ശേഷം എന്തു ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല. സംഭവം ഉണ്ടായശേഷം മുടിവയ്ക്കാന്‍ ആസൂത്രിത ശ്രമം നടന്നതായും ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ദേഹത്ത് തീ പടര്‍ന്ന സ്ത്രീ ആത്മ രക്ഷാര്‍ഥം ഹോട്ടലില്‍ ഓടിക്കയറുകയായിരുന്നു.

 

 

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നിലമ്പൂരില്‍ അങ്കണവാടിയില്‍ നിന്ന് മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിനെ പിടികൂടി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്: ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ അംഗം എന്‍ വിജയകുമാറിന് ജാമ്യമില്ല

Kerala

കോട്ടയത്ത് ദമ്പതികളെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

National

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം: രാജ്യസഭയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന; ഇരുസഭകളിലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം

Kerala

അങ്കമാലിയിലെ ജാസ്ലിയയുടെ മരണം: പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല; പോലീസിന് ക്ലീന്‍ ചീറ്റ്

Kerala

പണിമുടക്കിയ നഴ്‌സുമാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു; പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിയും

Uae

അപകട സ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തരുത്; ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എംബസിയുടെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം