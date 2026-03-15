Kerala
കാസര്കോട് ദേശീയപാതയില് വാഹനാപകടം; രണ്ട് കര്ണാടക സ്വദേശികള് മരിച്ചു
കാറും ലോറിയും തമ്മില് കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം.
കാസര്കോട് | ദേശീയപാതയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില് രണ്ട് കര്ണാടക സ്വദേശികള് മരിച്ചു. ഷഫീഖ്, ആഷിഫ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഹാഷിം, റിയാസ് എന്നിവര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു.
കാറും ലോറിയും തമ്മില് കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. അപകടത്തില് കാര് പൂര്ണമായും തകര്ന്നു.
വയനാട്ടിലെ ഒരു പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘമാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്. പോലീസും ഫയര്ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തി.
കവടിയാര് കൊട്ടാരത്തില് വന് കവര്ച്ച; നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വര്ണാഭരണങ്ങള്
ശവ്വാല് ഒന്ന് മുതല് ഉംറ വിസ നിര്ത്തലാക്കുന്നു; ഹജ്ജ് ഒരുക്കങ്ങളുമായി സഊദി അറേബ്യ
ചരക്ക് കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷക്ക് യുദ്ധക്കപ്പലുകള് വിന്യസിച്ചു; നിര്ണായക നീക്കവുമായി ഇന്ത്യ
എയര് ഇന്ത്യയും ഇന്ഡിഗോയും യു എ ഇയിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിമാന സര്വീസുകളും അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കി
ഇറാനില് നിന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്, ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള്; പ്രതിരോധിച്ച് യു എ ഇ
