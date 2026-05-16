Editors Pick
പെട്രോൾ വില കേട്ട് ഞെട്ടേണ്ട, ഇന്ധനച്ചെലവ് ലാഭിക്കാൻ അഞ്ച് കിടിലൻ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികൾ; ഫീച്ചറുകളും വിലയും അറിയാം
തുടക്കത്തിൽ വലിയ തുക മുടക്കേണ്ടി വരുമെന്നതും ചാർജിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നതുമൊക്കെ വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും, കുറഞ്ഞ യാത്രാച്ചെലവും മികച്ച പെർഫോമൻസും കാരണം ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികൾ ഇന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രായോഗികമായ ഓപ്ഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികളെ പരിചയപ്പെടാം.
ന്യൂഡൽഹി | പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന നിരന്തരമായ വർധനവ് സാധാരണക്കാരുടെ ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കുമ്പോൾ, പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ചിന്താഗതിയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള എസ്യുവി വാങ്ങുന്നതാണ് കൂടുതൽ ലാഭകരമെന്ന ആലോചനയിലാണ് പലരും. ഇന്ധനം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സമീപകാല ആഹ്വാനം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വിപണിയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
തുടക്കത്തിൽ വലിയ തുക മുടക്കേണ്ടി വരുമെന്നതും ചാർജിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നതുമൊക്കെ വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും, കുറഞ്ഞ യാത്രാച്ചെലവും മികച്ച പെർഫോമൻസും കാരണം ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികൾ ഇന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രായോഗികമായ ഓപ്ഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികളെ പരിചയപ്പെടാം.
മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര
ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി വിപണിയിലേക്ക് മാരുതി സുസുക്കി ശക്തമായി ചുവടുവെച്ച വാഹനമാണ് ഇ വിറ്റാര. ബാറ്ററി ആസ് എ സർവീസ് (ബി എ എ സ്) മോഡലിൽ 10.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ വില വരുന്നത്. 49 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച്, 61 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്കുകളിൽ ഈ വാഹനം ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ വലിയ ബാറ്ററി പാക്ക് പതിപ്പിന് എ ആർ എ ഐ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 543 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് (റേഞ്ച്) ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ഏകദേശം 172 ബി എച്ച് പി കരുത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാഹനത്തിൽ ഡ്യുവൽ സ്ക്രീൻ ലേഔട്ട്, വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, സ്ലൈഡിംഗ് റിയർ സീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6
ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടാൻ മഹീന്ദ്രയുടെ ബിഇ 6 ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരുത്തുറ്റ പെർഫോമൻസും മികച്ച ഡിസൈനുമാണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നത്. 170 കെ ഡബ്ല്യു കരുത്ത് നൽകുന്ന 59 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് പാക്കും, 210 കെ ഡബ്ല്യു കരുത്ത് നൽകുന്ന 79 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് പാക്കുമാണവ.
രണ്ട് പതിപ്പുകളും 380 എൻ എം ടോർക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കും. റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് സെറ്റപ്പുള്ള ഈ എസ്യുവിക്ക് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ വെറും 6.7 സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി. 59 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് പതിപ്പിന് 557 കിലോമീറ്ററും വലിയ ബാറ്ററി പതിപ്പിന് 638 കിലോമീറ്ററും റേഞ്ച് ലഭിക്കും. 18.90 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
എംജി വിൻഡ്സർ പ്രോ
ദൈനംദിന നഗരയാത്രകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രായോഗിക ഇവി തിരയുന്നവർക്ക് എംജി വിൻഡ്സർ പ്രോ മികച്ചൊരു ഓപ്ഷനാണ്. വിശാലമായ ക്യാബിൻ, വലിയ ബൂട്ട് സ്പേസ്, സുഖപ്രദമായ സീറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള യാത്രകൾക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമായ ഇതിന്റെ പ്രോ പതിപ്പിൽ എ ഡി എ എസ് സാങ്കേതികവിദ്യ, വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, വലിയ 52.9 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബാറ്ററി പാക്ക് എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 449 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്.
ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവി
നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികളിൽ ഒന്നാണ് ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവി. ബി എ എ സ് മോഡലിന് കീഴിൽ 9.69 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. 30 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച്, 40 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്കുകളിൽ ടാറ്റ ഈ വാഹനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ചെറിയ ബാറ്ററി പതിപ്പ് നഗര ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമാകുമ്പോൾ, വലിയ ബാറ്ററി പതിപ്പ് 355 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. ലോംഗ് റേഞ്ച് മോഡൽ 129 ബി എച്ച് പി കരുത്താണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് 7
വിലയ്ക്കൊത്ത മൂല്യം നൽകുന്നതിനൊപ്പം മികച്ച സ്ഥലം സൗകര്യവും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു മികച്ച ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് 7. 4.5 മീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള ഈ വാഹനത്തിൽ വിശാലമായ രണ്ടാം നിര സീറ്റുകളും മികച്ച റോഡ് പ്രെസൻസും ലഭ്യമാണ്. ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് സഹിതമുള്ള ശക്തമായ മോട്ടോറാണ് ഇതിനുള്ളത്.
70.7 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബാറ്ററി പാക്കുള്ള ഈ വാഹനത്തിന് 510 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചാണ് എ ആർ എ ഐ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 21.89 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
Content Highlights:
Rising fuel prices and environmental concerns are driving Indian car buyers toward electric SUVs, making them a practical choice with low running costs. Key models capturing the market include the newly launched Maruti Suzuki e Vitara, the high-performance Mahindra BE 6, the spacious MG Windsor Pro, the budget-friendly Tata Punch EV, and the premium VinFast VF 7. These vehicles offer impressive real-world ranges and advanced features, catering to various customer budgets and travel needs.