സിബിഎസ്ഇ ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിൽ ഇനി മൂന്ന് ഭാഷകൾ നിർബന്ധം; വൻ പരിഷ്കാരവുമായി ബോർഡ്

National
സിബിഎസ്ഇ ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിൽ ഇനി മൂന്ന് ഭാഷകൾ നിർബന്ധം; വൻ പരിഷ്കാരവുമായി ബോർഡ്
പരിഷ്കരിച്ച ഭാഷാ നയമനുസരിച്ച്, ഒരു വിദേശ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ഭാഷകൾ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂ.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തെ സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളിലെ ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ ഭാഷാ പഠന സ്കീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ. 2026-27 അധ്യയന വർഷം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സർക്കുലർ 2026 മേയ് 15-ന് ബോർഡ് പുറത്തിറക്കി. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി 2020), സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് (എൻസിഎഫ് എസ്ഇ 2023) എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായാണ് പുതിയ ഘടന ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.
പുതിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൂന്ന് ഭാഷകളുടെ (ആർ1, ആർ2, ആർ3) പഠനം നിർബന്ധമായിരിക്കും. ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളായിരിക്കണം എന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 2026-27 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് എൻസിഇആർടി അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ സിലബസ് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. നിലവിലെ അധ്യയന സെഷൻ 2026 ഏപ്രിലിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഒരു പരിവർത്തന സമീപനമായിരിക്കും (Transitional approach) സിബിഎസ്ഇ പിന്തുടരുക.
പരിഷ്കരിച്ച ഭാഷാ നയമനുസരിച്ച്, ഒരു വിദേശ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ഭാഷകൾ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂ. വിദേശ ഭാഷകൾ അധികമായി നാലാമത്തെ ഭാഷയായും പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതുക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങൾ, യോഗ്യതകൾ, പഠന ഫലങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ ബോർഡ് എല്ലാ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂളുകൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മിഡിൽ സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ തമ്മിൽ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ, ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഗ്രാമർ, റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് തുടങ്ങിയ ഭാഷാപരമായ കഴിവുകളിൽ 75 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ സമാനതകൾ ഉണ്ടെന്ന് സർക്കുലറിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഭാഷയ്ക്കുള്ള (ആർ3) പ്രത്യേക പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വരെ, ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ 2026-27 അധ്യയന വർഷത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയുടെ ആറാം ക്ലാസിലെ ആർ3 പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.
കവിതകൾ, ചെറുകഥകൾ, ഫിക്ഷൻ കൃതികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സാഹിത്യ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി പഠനം നടത്താൻ സ്കൂളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനുബന്ധ സാമഗ്രികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അധ്യാപന രീതിയും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 2026 ജൂൺ 15-നകം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.
പരിവർത്തന കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്കായി യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ചില സ്കൂളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടേക്കാമെന്ന് ബോർഡ് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇതിനായി സഹോദയ ക്ലസ്റ്ററുകൾ വഴിയുള്ള ഇന്റർ-സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ്, ഹൈബ്രിഡ് ടീച്ചിംഗ് സപ്പോർട്ട്, വിരമിച്ച ഭാഷാ അധ്യാപകരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ, യോഗ്യതയുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളെ നിയമിക്കൽ തുടങ്ങിയ സൌകര്യപ്രദമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സ്കൂളുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത 19 ഭാഷകളിലെ ആറാം ക്ലാസ് ആർ3 പാഠപുസ്തകങ്ങൾ 2026 ജൂലൈ 1-ന് മുൻപായി സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.
Content Highlights:
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has revised its language scheme for Classes 9 and 10 starting from the 2026-27 academic session to align with NEP 2020 and NCF-SE 2023. Under the new policy, studying three languages will become compulsory from July 1, 2026, with at least two being native Indian languages. To address teacher shortages during this transition, CBSE has allowed flexible arrangements like hybrid teaching, sharing resources via Sahodaya clusters, and engaging retired educators.