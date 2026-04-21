Kerala

തൃശൂർ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം: അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

തുക അടിയന്തരമായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

Apr 21, 2026 7:52 pm |

Apr 21, 2026 7:52 pm

തിരുവനന്തപുരം| മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിനായി 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അറിയിച്ചു. തുക അടിയന്തരമായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
പരുക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളെ മൊത്തം സജ്ജമാക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു.

എല്ലാവിധ ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണം. വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. പോലീസ്, ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ, ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ സംവിധാനങ്ങള്‍, റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പുകള്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Kerala

വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്‌ഫോടനം; അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

Kerala

110 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത പുറ്റിങ്ങൽ ദുരന്തത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ മറ്റൊരു ദുരന്തം

Kerala

തൃശൂർ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം: അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

Kerala

സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടം: യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു; രണ്ട് പേർക്ക് പരുക്ക്

Kerala

തൃശൂര്‍ സ്‌ഫോടനം: പരുക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളെയാകെ സജ്ജമാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്‌ഫോടനം; മജിസ്റ്റീരിയല്‍തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ജില്ലാ കലക്ടര്‍

Kerala

തൃശൂർ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം: ഭൂമികുലുക്കത്തിന് സമാനമായ പ്രകമ്പനം; ആകാശത്ത് കരിമ്പുകയും ചിതറിത്തെറിച്ച ശരീരഭാഗങ്ങളും!