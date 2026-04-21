വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? വില്ലൻ കൊടും ചൂടോ?

Web Special
വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? വില്ലൻ കൊടും ചൂടോ?
തൃശൂർ | തൃശൂർ പൂരത്തിന് തിരികൊളുത്താൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, മുണ്ടത്തിക്കോട്ടെ വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ നിന്നുയർന്ന ആ ഉഗ്രസ്ഫോടനം കേരളത്തെ വീണ്ടും ഒരു കണ്ണീർക്കടലിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 13 ജീവനുകൾ കരിമരുന്നിന്റെ പുകച്ചുരുളുകളിൽ ഹോമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ വെടിക്കെട്ടപകടങ്ങളും ഉയർത്തുന്നത് ഭീതിദമായ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്.
ആചാരങ്ങളുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും മറവിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ വെറും കടലാസ് രേഖകളായി മാറുന്നുണ്ടോ? ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനലിൽ കരിമരുന്ന് പുരകൾ മരണക്കെണികളായി മാറുമ്പോഴും നാം എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നില്ല? മുണ്ടത്തിക്കോട്ടെ ആ അഞ്ച് കൂടാരങ്ങൾ തകർന്നടിഞ്ഞത് വെറുമൊരു കെട്ടിടമല്ല, മറിച്ച് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അമിത ആത്മവിശ്വാസം കൂടിയാണ്. ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോഴും കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ചർച്ചകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ പതിവ് കാഴ്ച.
എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ വെടിക്കെട്ടപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നത്. അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്.
വർധിച്ച അന്തരീക്ഷ താപനില
അമിതമായ ചൂട് വെടിക്കെട്ടപകടങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. വായുവിൽ ഈർപ്പം കുറയുകയും വരണ്ട അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വെടിമരുന്നിലെ രാസവസ്തുക്കൾക്ക് അസ്ഥിരത (Instability) കൂടുന്നു. വെടിമരുന്ന് ശേഖരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ സ്ഫോടനത്തിനുള്ള (Auto-ignition) സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, ഉയർന്ന താപനിലയിൽ വെടിമരുന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഘർഷണം (Friction) പോലും വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കാം.
അശാസ്ത്രീയമായ സംഭരണ രീതികൾ
മിക്ക അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തല്ല, മറിച്ച് മരുന്ന് സംഭരണശാലകളിലാണ്. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷെഡുകളും വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്ത മുറികളും അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഈർപ്പവും താപനിലയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പലപ്പോഴും വിനയാകുന്നത്.
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനം
വെടിക്കെട്ട് പുരകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കൃത്രിമ വെളിച്ചത്തിനായി സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വയറിങ് നടത്തുന്നതും പതിവാണ്. വെടിമരുന്ന് നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തൊഴിലാളികൾ പാലിക്കേണ്ട കർശനമായ വസ്ത്രധാരണ രീതികളോ (ഉദാഹരണത്തിന് സിന്തറ്റിക് വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക) സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളോ പലപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെടാറില്ല.
നിരോധിത രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം
ശബ്ദവും പ്രകാശവും കൂട്ടാനായി പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് പോലുള്ള മാരകമായ കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടത്തിന്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നു. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അളവിൽ കൂടുതൽ ഗൺ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.
Summary
This special report discusses the recurring fireworks accidents in Kerala, highlighting the critical role of rising temperatures and atmospheric heat in destabilizing chemical mixtures. It points out that improper storage facilities, violation of safety protocols, and the illegal use of hazardous chemicals are the primary factors leading to these tragedies. The report emphasizes the need for stricter enforcement of laws to ensure public safety during festival seasons.