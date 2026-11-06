Kerala
വനിത ട്രെയിനികളോട് മോശമായി പെരുമാറി; എക്സൈസ് അക്കാഡമി അസി. ഡയറക്ടര്ക്കെതിരെ നടപടി
പരിശീലനമുള്പ്പടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളില് നിന്ന് അസി. ഡയറക്ടര് വി എ വിനോജിനെ മാറ്റി.
തൃശൂര്| വനിതാ ട്രെയിനികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതിയില് തൃശൂര് എക്സൈസ് അക്കാദമി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്ക്കെതിരെ നടപടി. പരിശീലനമുള്പ്പടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളില് നിന്ന് അസി. ഡയറക്ടര് വി എ വിനോജിനെ മാറ്റി. പൂത്തോലിലെ അക്കാദമിയില് പരിശീലനത്തിനിടെ വിനോജ് ലൈംഗികച്ചുവയോടെ വനിതാ ട്രെയിനികളോട് സംസാരിക്കുകയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് പരാതി.
ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സെല്ലിലാണ് വനിതാ ട്രെയിനികള് പരാതി നല്കിയത്. ഇക്കാര്യം സെല് ഭാരവാഹികള് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറെ അറിയിച്ചു. തുടര്ന്നാണ് വിനോജിനെ മാറ്റി നിര്ത്താന് തീരുമാനിച്ചത്. സംഭവത്തില് വിനോജിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
പരാതിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും. കൂടുതല് ആളുകളില് നിന്ന് വിവരം തേടും. അന്വേഷണത്തില് വിനോജിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം തെളിഞ്ഞാല് വകുപ്പുതല നടപടിയടക്കം സ്വീകരിക്കുമെന്നും എക്സൈസ് കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു.
Content Highlights: Thrissur Excise Academy Assistant Director V A Vinoj has been relieved of his duties following harassment complaints from female trainees. The decision was taken after trainees approached the Internal Complaints Cell. The Excise Commissioner confirmed a detailed inquiry will follow.