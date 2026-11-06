Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് കൃത്രിമ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നു; വകുപ്പ് മന്ത്രിയേയും ബോര്ഡിനേയും തള്ളിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം ദുരൂഹമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
കൃത്രിമ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ സഹായിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പിണറായി വിജയന്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ക്ഷാമം ഉണ്ടാകേണ്ട കാലാവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോഴെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് വൈദ്യുതി രംഗത്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്നാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. സംസ്ഥാനത്ത് കൃത്രിമ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ സഹായിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പിണറായി വിജയന് ആരോപിച്ചു. വന്കിടകമ്പനികളെ സഹായിക്കാനായി ക്ഷാമം പറയുകയാണ്. വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമനിലപാട് എടുക്കേണ്ടത് വൈദ്യുതി ബോര്ഡ് എന്നാല് കെ എസ് ഇ ബിയെ തള്ളുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് ദുരൂഹമാണെന്നും പിണറായി വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു
വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെയും ബോര്ഡിനെയും തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനം എടുത്തതില് ദുരുഹതയുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടക്കാന് പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള് നടന്നു. നാട്ടില് മഴ കുറച്ച് ഉണ്ട്. വടക്കേ ഇന്ത്യയില് വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യം കുറഞ്ഞുവരുന്ന സമയമാണ് ഇത്. അവിടെ വന്തോതില് വൈദ്യുതിയുടെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നകാലമല്ല. രാജ്യത്താകെ വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് സാഹചര്യമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെന്നാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല.
ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന പരസ്യവാദം ഉയര്ത്തുന്നത് യഥാര്ഥ പ്രതിസന്ധിയല്ല. രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില് ഏറിയുകൂറും വന് കുത്തകളാണ് സ്വകാര്യ കുത്തകളുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാലാണോ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി വാദമെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു
കേരളത്തില് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് വൈദ്യുതി ക്ഷാമം നിലനില്ക്കുന്നുവെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഇത് കൃത്രിമമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷാമാണ്. ഇത് അതീവഗൗരവമാണ്. വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് വൈദ്യുതി ബോഡ്. അവരാണ് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കേണ്ടത്. സര്ക്കാരിന് അതില് പങ്കുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന ഉത്തരാവാദിത്വം ബോര്ഡിനാണ്. വൈദ്യുതി വാങ്ങാന് കരാര് വച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങള് നേരെയാണെന്ന് പറയാന് പറ്റില്ല. വൈദ്യുതി ബോര്ഡ് അതില് ഒരു നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തള്ളിയാണ് സര്ക്കാര് സമീപനം. അത് അതീവഗുരുതരമാണ്. വൈദ്യുതി ബോര്ഡ് തെറ്റായ സമീപനം എടുത്താല് സര്ക്കാരിന് ഇടപെടാം. എന്നാല് ഇവിടെ വൈദ്യുതി ബോര്ഡ് എടുത്ത നിലപാട് തെറ്റെന്ന് പറയാന് പറ്റില്ല. കെഎസ്ഇബി വിശദമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ഇബി വിശദമായി കാര്യങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചു. കെഎസ്ഇബി നടത്തിയ പഠനം തെറ്റാണെങ്കില് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അവകാശം സര്ക്കാരി നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല. കെഎസ്ഇബി പറഞ്ഞത് ഇത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ്. വൈദ്യുതി ബോര്ഡും മന്ത്രിയും എടുത്തനിലപാടിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത്. അത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.
Content Highlights: Opposition leader Pinarayi Vijayan accused the Kerala Chief Minister of creating an artificial power crisis to benefit private companies. He questioned the justification behind claiming a power shortage when national electricity availability is stable. Vijayan also criticized the government for overriding decisions made by KSEB and the electricity minister.