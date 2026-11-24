Kerala
തൃശൂരില് കമിതാക്കള് ട്രെയിനിന് മുന്നില് ചാടി മരിച്ച നിലയില്
അഖിലും രമ്യയും സ്നേഹ ബന്ധത്തിലാണെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പേരുടെ വീട്ടുകാരും ഇരുവര്ക്കും താക്കീത് നല്കിയിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു
തൃശൂര്| തൃശൂരില് കമിതാക്കളെ ട്രെയിനിന് മുന്നില് ചാടി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. മാള കോട്ടമുറി കളത്തില് വീട്ടില് അഖില് രാജന് (29), അന്നമനട എടയാറ്റൂര് ആളയൂര് വീട്ടില് രമ്യ (41) എന്നിവരെയാണ് സതേണ് കോളജിന് സമീപം റെയില്വേ ട്രാക്കില് രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടത്.
അഖിലും രമ്യയും സ്നേഹ ബന്ധത്തിലാണെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പേരുടെ വീട്ടുകാരും ഇരുവര്ക്കും താക്കീത് നല്കിയിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. അഖിലിന് ഭാര്യയും ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട്. രമ്യക്ക് ഭര്ത്താവും രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങള് ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയില്.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
Content Highlights: Two individuals in a relationship from Mala and Annamanada in Thrissur were found dead on railway tracks near Southern College around 8 pm. Police noted that both families had previously warned them about the relationship. The bodies were moved to Chalakudy Taluk Hospital mortuary.