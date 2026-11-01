Connect with us

Kerala

ദമ്പതികള്‍ സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാതായി

ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ വിദ്യാധരനായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്

Published

Nov 02, 2026 12:17 am |

Last Updated

Nov 02, 2026 12:17 am

തിരുവനന്തപുരം | ദമ്പതികള്‍ സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാതായി. വട്ടപ്പാറ വേറ്റിനാട് സ്വദേശികളായ ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവും സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ വട്ടപ്പാറ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടം. ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ വിദ്യാധരനായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. ഭാര്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

വൈകുന്നേരം പെയ്ത കനത്ത മഴയില്‍ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ തോട്ടിലേക്ക് ഓട്ടോ മറിഞ്ഞായിരുന്നു അപകടം. ഒരു വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇരുവരും.

അഗ്‌നി രക്ഷാസംഘവും സ്‌കൂബാ സംഘവും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നാണ് തിരച്ചില്‍ നടത്തിയത്. ഇന്നത്തെ തിരച്ചില്‍ അവസാനിപ്പിച്ചു. ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കും വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തതും തിരച്ചിലിന് തടസ്സമായി. നാളെ രാവിലെ തിരച്ചില്‍ പുനരാരംഭിക്കും.

Content Highlights: An auto-rickshaw carrying a married couple plunged into an overflowing stream during heavy rain at Vattappara in Thiruvananthapuram. While the wife was rescued, search operations for her missing husband Vidyadharan were suspended overnight due to strong currents and poor visibility.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പിതാവ് സ്റ്റാര്‍ട്ടാക്കി നിര്‍ത്തിയിട്ട ഓട്ടോ ഇടിച്ച് രണ്ടര വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ദമ്പതികള്‍ സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാതായി

Kerala

കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് റിട്ട. എസ് ഐ എന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വയനാട്ടില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞത് 20 വര്‍ഷം

National

സ്വന്തം സംസ്ഥാന പതാക അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി തമിഴ്‌നാട്

Kerala

മുന്‍ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് താരം എന്‍ എം അമര്‍നാഥ് വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

Kerala

മുണ്ടക്കയം ചോറ്റി വാഹനാപകടം ജീവനൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് പോലീസ്

Kerala

ചേരാനല്ലൂര്‍ വാഹന അപകടം; തെളിവു നശിപ്പിച്ചതിന് ജഡ്ജിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കുടുംബം