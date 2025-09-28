Kerala
ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണങ്ങള് മോഷ്ടിച്ചു; ശാന്തിക്കാരന് അറസ്റ്റില്
കുറച്ച് സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് ചാലക്കുടിയിലെ ബേങ്കില് പണയം വെച്ചതായി അശ്വന്ത്
തൃശൂര് | മുരിങ്ങൂര് നരസിംഹ മൂര്ത്തി ക്ഷേത്രത്തില് വിഗ്രഹത്തില് ചാര്ത്തുന്നതിനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് ക്ഷേത്രത്തില് നിന്നും മോഷ്ടിച്ച ശാന്തിക്കാരന് പിടിയില്. കോഴിക്കോട് അഴീക്കോട് സ്വദേശി തേനായി വീട്ടില് അശ്വന്ത് (34) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.
2020 ഫെബ്രുവരി 2-ാം തിയ്യതിയാണ് പ്രതിയായ അശ്വന്ത് ക്ഷേത്രത്തില് ശാന്തിക്കാരനായി ജോലിക്ക് കയറിയത്. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്ക്ക് ശ്രീകോവിലില് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് ഇല്ലെന്ന് സംശയം തോന്നിയതിനെത്തുടര്ന്ന് അശ്വന്തിനോട് തിരുവാഭരണങ്ങള് കാണിച്ച് തരാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളും വന്നാല് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.
എല്ലാവരും ചേര്ന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള് കുറച്ച് സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് ചാലക്കുടിയിലെ ബേങ്കില് പണയം വെച്ചതായി അശ്വന്ത് പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഭാരവാഹികളും ചേര്ന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പത്ത് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന കാശ് മാല, ഏഴ് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന സ്വര്ണ്ണ വള, നാല് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന സ്വര്ണത്തിന്റെ മണിമാല, സ്വര്ണത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകള്, സ്വര്ണത്തിന്റെ നാല് പൊട്ടുകള് എന്നിവ ശ്രീകോവിലില് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയത്.
തുടര്ന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാര് പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും അശ്വന്തിനെ കൊരട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് എത്തിച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. അശ്വന്ത് എറണാകുളം ഉദയം പേരൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലെ ഒരു തട്ടിപ്പ് കേസില് പ്രതിയാണ്.