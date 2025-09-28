Connect with us

Saudi Arabia

സഊദി വ്യവസായ പ്രമുഖന്‍ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സഈദ് മലൈബാരി ജിദ്ദയില്‍ നിര്യാതനായി

1949 ല്‍ ആലപ്പുഴ ആറാട്ടുപുഴയില്‍ നിന്നും സഊദിയിലെത്തി പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച സഈദ് മുഹമ്മദ് അലി അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ മലൈബാരിയാണ് പിതാവ്

Published

Sep 28, 2025 9:33 pm |

Last Updated

Sep 28, 2025 9:35 pm

ജിദ്ദ |  സഊദി വ്യവസായ പ്രമുഖന്‍ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സഈദ് മലൈബാരി ജിദ്ദയില്‍ നിര്യാതനായി . എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു. 1949 ല്‍ ആലപ്പുഴ ആറാട്ടുപുഴയില്‍ നിന്ന് സഊദിയിലെ ജിദ്ദയിലെത്തിയ വ്യാപാര പ്രമുഖനായ സഈദ് മുഹമ്മദ് അലി അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ മലൈബാരിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്.അബുറയ്യാന്‍ എന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇടക്ക് കേരളം സന്ദര്‍ശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ജിദ്ദയിലെ കിംഗ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്ന് ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു . ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്‌പോണ്‌സര്ഷിപ്പില്‍ നിരവധി മലയാളികളും ജീവനക്കാര്‍ ആയി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവില്‍ മുഹമ്മദ് സയീദ് കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ,ജിദ്ദ ബലദിലെ കാശ്മീരി ടെക്സ്റ്റൈല്‍സ് ഉടമയുമായിരുന്നു . ജിദ്ദയിലെ ഗുഡ്വില്‍ ഗ്ലോബല്‍ ഇനിഷ്യേറ്റിവ് നടത്തുന്ന പരിപാടികളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Saudi Arabia

സഊദി വ്യവസായ പ്രമുഖന്‍ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സഈദ് മലൈബാരി ജിദ്ദയില്‍ നിര്യാതനായി

Kerala

ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ചു; ശാന്തിക്കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഏതോ കുടുംബത്തിലെ നാല് നായന്‍മാര്‍ രാജിവെച്ചാല്‍ എന്‍ എസ് എസിന് ഒന്നുമില്ല; ജി സുകുമാരന്‍ നായരുടെ പിന്നില്‍ പാറപോലെ ഉറച്ചു നില്‍ക്കും: മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Kerala

സ്വത്തിനും സ്വര്‍ണത്തിനുമായി മാതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

National

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ യുവതിയെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റിട്ടു; യുവാവിനെ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ തല്ലിക്കൊന്നു

Kerala

വടക്കന്‍ പറവൂര്‍ സി പി ഐയില്‍ കൂട്ടരാജി; 80ഓളം പേരാണ് പാര്‍ട്ടി വിട്ടത്

Education

'ഹീല്‍ ദി ഹേര്‍ട്ട്': അത്താണി സന്ദര്‍ശിച്ച് മര്‍കസ് ഐഷോര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍