Kerala
പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത വിദ്യാര്ഥിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: അധ്യാപകന് പിടിയില്
തൊണ്ടര്നാട് പോലീസാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
വയനാട്| പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത വിദ്യാര്ഥിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന കേസില് അധ്യാപകന് പിടിയില്. കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി മരുത്തോങ്കര മുപ്പറ്റ കുഴിയില് വീട്ടില് എം ഫൈസല്(34) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാള് താത്കാലിക അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യ്തു വരുകയായിരുന്നു. തൊണ്ടര്നാട് പോലീസാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇയാള് കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയുണ്ട്. സംഭവം പുറത്തുപറഞ്ഞാല് ഫോട്ടോകള് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ഭീഷണി.
---- facebook comment plugin here -----
