Kerala
കപ്പല് നിര്മ്മാണ പദ്ധതിക്കായി 10, 000 കോടി; മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്
.കപ്പല് നിര്മ്മാണ സംരംഭത്തില് 10,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാന് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നതായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുമതിക്കായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് അപേക്ഷ നല്കിയതായും വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞിരുന്നു
തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തിലെ കപ്പല് നിര്മ്മാണ പദ്ധതിക്കായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് നിക്ഷേപത്തിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്റെ വാദം ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് തള്ളി.കപ്പല് നിര്മ്മാണ സംരംഭത്തില് 10,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാന് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നതായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുമതിക്കായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് അപേക്ഷ നല്കിയതായും ബ്ലൂംബെര്ഗിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞിരുന്നു.എന്നാല് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി ആലോചനയിലില്ലെന്ന് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയതായി ഇക്കണോണിക് ടൈംസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് തങ്ങള്ക്ക് അറിയില്ലെന്നാണ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിശദീകരണം.’ബ്ലൂംബെര്ഗ് അഭിമുഖത്തിന്റെ വിഡിയോ കണ്ടു, മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല. അദ്ദേഹം പറയാന് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമാണോ ഇതെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും’ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞു.
നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള ടാറ്റയുടെ അപേക്ഷ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം സര്ക്കാര് തീരുമാനമെടുക്കും. തുടര്ന്ന് കപ്പല് നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം അനുവദിക്കും. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിര്ദേശത്തെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അനുകൂലമായാണ് കാണുന്നത്. ഒരു മാസത്തിനകം ഇതിന് അംഗീകാരം നല്കാന് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
Content Highlights: Tata Group has refuted Kerala Chief Minister V D Satheesan’s claim that the conglomerate plans to invest 10000 crore rupees in a state shipbuilding venture. The Chief Minister had mentioned the proposal during a recent interview with Bloomberg. However a Tata spokesperson stated they have no such plans anywhere in South India.