Connect with us

National

കർണാടകയിൽ മഞ്ഞുരുക്കം; പ്രഭാത ഭക്ഷണം പങ്കിട്ട് സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി കെ ശിവകുമാറും

തങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇരു നേതാക്കളും

Published

Nov 29, 2025 2:49 pm |

Last Updated

Nov 29, 2025 2:49 pm

ബെംഗളൂരു | കർണാടകയിൽ അധികാരത്തെ ചൊല്ലി ഏറെ നാൾ നിന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ച് നേതാക്കൾ. മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കുവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ പ്രഭാതഭക്ഷണം പങ്കിട്ട നേതാക്കൾ തങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരുമിച്ചെത്തി.

ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാറില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി നിലനിന്നിരുന്ന ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചതായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു. കോർപ്പറേഷൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 2028-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയിൽ വിജയിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യംമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആദ്യം ശിവകുമാർ തന്നെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചെന്നും, എന്നാൽ പകരം തന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും സിദ്ധരാമയ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നേതാക്കൾക്കിടയിൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട്, ഇരുവരും ചേർന്ന് കർണാടകയിലെ പ്രധാന പ്രഭാതഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളായ ഉപ്പുമാവ്, ഇഡ്ഡലി, കേസരി ബാത്ത് എന്നിവ ആസ്വദിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിക്കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തുവന്നു.

രണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും “ഹൈക്കമാൻഡ്” എന്ന വാക്ക് കുറഞ്ഞത് 56 തവണയെങ്കിലും പരാമർശിച്ചു. തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഡൽഹിയിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം, 2028-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് നയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

“ഞങ്ങൾ ഇരുവരും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അതുപോലെ, 2028-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് പോരാടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ഇന്നുവരെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഭാവിയിലും ഉണ്ടാകില്ല,” ശിവകുമാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ശിവകുമാറിന് അനുകൂലമായി വ്യക്തമായ അധികാരക്കൈമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമാണ്. ശിവകുമാർ-സിദ്ധരാമയ്യ ഒത്തുതീർപ്പ് ഫോർമുല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രഭാതഭക്ഷണ യോഗത്തിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഇരുവരും വ്യക്തമായൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. അധികാരക്കൈമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ശിവകുമാർ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുവാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ കാണാൻ ശിവകുമാർ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ആഗോളതലത്തിൽ വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു; കാരണം ഇതാണ്...

National

കർണാടകയിൽ മഞ്ഞുരുക്കം; പ്രഭാത ഭക്ഷണം പങ്കിട്ട് സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി കെ ശിവകുമാറും

Kerala

ഒതായി മനാഫ് വധക്കേസ്; പ്രതി മാലങ്ങാടന്‍ ഷഫീഖിന് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

Kerala

മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയതില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു, നടപടിയെടുക്കും; വീക്ഷണം എം ഡി ജെയ്‌സണ്‍ ജോസഫ്

Kerala

മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് അനുകൂലമായി മുഖപ്രസംഗം; വീക്ഷണത്തെ തള്ളി വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും

Kerala

മുകേഷും രാഹുലും ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒന്നാണ്, സ്ത്രീകള്‍ക്കുനേരെ ആര് അതിക്രമം നടത്തിയാലും അത് തെറ്റാണ്; കെ മുരളീധരന്‍