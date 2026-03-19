Connect with us

Kerala

സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്‍ ഷാജി വി ജോസഫ് ബി ജെ പിയില്‍

കണ്ണൂര്‍ പുതിയതെരുവില്‍ നടക്കുന്ന എന്‍ ഡി എ റോഡ് ഷോയില്‍ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും

Published

Mar 19, 2026 10:51 am |

Last Updated

Mar 19, 2026 10:51 am

കണ്ണൂര്‍| കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റെ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്‍ ഷാജി വി ജോസഫ് ബി ജെ പിയില്‍. ഇന്ന് കണ്ണൂര്‍ പുതിയതെരുവില്‍ നടക്കുന്ന എന്‍ ഡി എ റോഡ് ഷോയില്‍ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ സദാനന്ദ് ഷെട്ട് താനേവാദ് എം പിയില്‍ നിന്നു ബി ജെ പി അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ല കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----