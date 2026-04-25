Kerala
തിരുവല്ലയില് എടിഎം കൗണ്ടറില് പാമ്പ്
പണം പിന്വലിക്കാന് എത്തിയ കുറ്റപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്.
തിരുവല്ല | തിരുവല്ലയിലെ കുറ്റപ്പുഴയില് എടിഎം കൗണ്ടറിന് അകത്ത് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെ ആണ് എടിഎമ്മില് പാമ്പിനെ കണ്ടത്.പണം പിന്വലിക്കാന് എത്തിയ കുറ്റപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്.
ആളനക്കം കേട്ടതോടെ പാമ്പ് എടിഎം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മുറിയുടെ മൂലയില് ഒളിച്ചു. ഇയാള് പുറത്തിറങ്ങി ബഹളം വച്ചതോടെ സമീപവാസികളും എത്തി. ഇതേ തുടര്ന്ന് എടിഎം പുറത്തുനിന്നും അടച്ചു വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദ് ഏകജാലകം: ഇന്ന് കൂടി അപേക്ഷിക്കാം
Kerala
യുവാവും യുവതിയും തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്
Kerala
ഫാസിസത്തിനും ജാതി വിവേചനത്തിനുമെതിരെ പ്രസംഗിച്ച കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിനെ തടയാന് ബി ജെ പി ശ്രമം
Kerala
ഇലന്തൂര് സ്വദേശിനിക്ക് സൂര്യാഘാതമേറ്റു
Kerala
ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ ആക്രമിച്ച് ഫോണും പണവും കവര്ന്നും; മറ്റൊരു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പിടിയില്
Kerala
കോഴിക്കോട് രണ്ട് പേര്ക്ക് പാമ്പു കടിയേറ്റു
Kerala